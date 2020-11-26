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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنك عدن يؤكد أنه لن يتم السماح بدخول المشتقات النفطية الا إذا تمت المصارفة عبره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكد البنك المركزي اليمني تنفيذ عمليات مصارفة جديدة لمستوردي المشتقات النفطية وفق الآلية التي اعتمدها البنك وبسعر تفضيلي.
ولفت البنك الى استمراره في "تغطية احتياجات الاستيراد للمشتقات النفطية، من خلال عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك".
وجدد البنك التنبيه لمستوردي المشتقات النفطية بانه "لن يتم السماح بدخول المشتقات النفطية الى الموانئ المحلية الا إذا تمت المصارفة عبر البنك المركزي والتحويل الى البنوك التجارية أولاً بأول والالتزام ببقية الضوابط والاجراءات المحددة لذلك".
واكد البنك ان هذه الآلية تستهدف "تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف المضطرب، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار".
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