شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا حول العالم تتخطى 60 مليوناً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت أكثر من 60 مليون إصابة مثبتة بكوفيد-19 في العالم منذ بدء تفشي الفيروس وفقا لتعداد لفرانس برس اعد استنادا الى ارقام قدمتها السلطات الاربعاء في الساعة 18,30 ت غ.

وسجل 60,014,291 حالة منها 1,415,258 وفاة في العالم منذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر. ويفسر ارتفاع عدد الحالات جزئيا بزيادة عدد الفحوص لكشف الاصابة في حين تواجه اوروبا والولايات المتحدة موجة جديدة من الحالات.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا حول العالم تتخطى 60 مليوناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.