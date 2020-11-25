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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يدعو لضغط دولي لإطلاق كافة المختطفات في معتقلات مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
استنكر وزير الاعلام معمر الارياني ما تعرضت له آلاف اليمنيات من ضحايا جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وآلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم المعاناة التي تعيشها المرأة في مناطق سيطرة المليشيا.
وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة 25 نوفمبر، قال وزير الاعلام "نتذكر في هذا اليوم مئات اليمنيات المغيبات لسنوات واشهر في اقبية وخلف قضبان معتقلات مليشيا الحوثي غير القانونية بتهم سياسية، واللواتي يتعرضن للعنف والاعتداء والاستغلال وابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي".
ودعا الارياني المجتمع الدولي ومنظمات مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة الارهاب الحوثي، والضغط للافراج الفوري عن كافة المعتقلات، وتقديم المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق المرأة اليمنية للمحاسبة باعتبارها جرائم ضد الانسانية.
وأشاد بالتفاعل الشعبي الكبير مع الحملة الإعلامية المطالبة بإدراج مليشيا الحوثي ضمن قوائم الارهاب، داعيا الى الاستمرار في الحملة وكشف جرائم المليشيا وانتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين، وتهديدها للامن والسلم الاقليمي والدولي.
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