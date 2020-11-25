تدشين انشطة حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 دشنت الجمعية الخيرية النسوية لمكافحة الفقر، اليوم بعدن، حملة 16 يوم لمناهضة العنف القائم على النساء والفتيات، ضمن أنشطة برنامج مشروع القيادة النسائية والتمكين والوصول والحماية في الاستجابة للازمات، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وتتضمن الحملة تنفيذ عدد من الانشطة التي تستهدف النساء عبر اقامة مخيمات طبية في المناطق النائية والفقيرة، وبرنامج إذاعي لزيادة الوعي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، واقامة ورش عمل لتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل الشباب والأمن، حول العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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