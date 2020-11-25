شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح عدد من المشاريع بمديرية صالة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 افتتح وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم عدد من المشاريع التعليمية والصحية الممولة من فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة 400 الف دولار.

وشملت المشاريع ترميم وتأهيل كلية الآداب ومدرسة النجاح ومدرسة الكويت ومدرسة الفاروق وترميم واستكمال تأثيث مستشفى الثورة العام والمختبر المركزي والمراكز الوطني لنقل الدم بالمديرية. وأوضح مدير فرع الصندوق المهندس مروان المقطري ان تدخلات الصندوق في مديريات المدينة بلغت تكلفتها اكثر من مليون و572 الف دولار وشملت إعادة البناء والترميم وأن الصندوق ينفذ مشاريع في جميع مديريات المحافظة .

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