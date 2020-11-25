- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توجيهات بإعلان الاستنفار بمحافظة لحج تحسبا للمنخفض المداري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه محافظ لحج أحمد تُركي، اليوم لجنة الطوارئ بالاستنفار تحسباً لتأثر المحافظة بالمنخفض المداري والأمطار الغزيرة المصاحبة.
كما وجه خلال ترأسه لاجتماع اللجنة كل من مكتب الصحة والمستشفيات وصندوق النظافة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ومنطقة الكهرباء، بالاستعداد والجاهزية العالية لمواجهة تأثيرات المنخفض المداري.
ووجَّه بسرعة إعداد المخطَّطات الهندسية لآلية تصريف مياه الأمطار، وتشكيل فرق عمليات الإغاثة لإنقاذ السكان المتضرِّرين بمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن، والصيادين وطواقم السفن في سواحل منطقة رَأس العَارَة.
وكان المحافظ ناقش مع مدراء مديريات ردفان وحَبِيل جَبر أوضاع الخدمات واحتياجات المواطنين.. وشدد على استكمال ما تبقى من خطط العام الحالي 2020م، والتحضير للبرامج التنموية للمديريتين الخاصة بالعام المقبل 2021م.
كانت هذه تفاصيل خبر توجيهات بإعلان الاستنفار بمحافظة لحج تحسبا للمنخفض المداري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.