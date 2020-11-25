توجيهات بإعلان الاستنفار بمحافظة لحج تحسبا للمنخفض المداري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه محافظ لحج أحمد تُركي، اليوم لجنة الطوارئ بالاستنفار تحسباً لتأثر المحافظة بالمنخفض المداري والأمطار الغزيرة المصاحبة.



كما وجه خلال ترأسه لاجتماع اللجنة كل من مكتب الصحة والمستشفيات وصندوق النظافة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ومنطقة الكهرباء، بالاستعداد والجاهزية العالية لمواجهة تأثيرات المنخفض المداري.

ووجَّه بسرعة إعداد المخطَّطات الهندسية لآلية تصريف مياه الأمطار، وتشكيل فرق عمليات الإغاثة لإنقاذ السكان المتضرِّرين بمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن، والصيادين وطواقم السفن في سواحل منطقة رَأس العَارَة.

وكان المحافظ ناقش مع مدراء مديريات ردفان وحَبِيل جَبر أوضاع الخدمات واحتياجات المواطنين.. وشدد على استكمال ما تبقى من خطط العام الحالي 2020م، والتحضير للبرامج التنموية للمديريتين الخاصة بالعام المقبل 2021م.