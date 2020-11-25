شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع موسع يناقش خطة إعادة بناء ما دمرته الحروب في ابين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع موسع بمحافظة ابين احتياجات مديرية زنجبار والتي سيتم مناقشتها مع منظمة الاسكان التابعة للامم المتحدة يوم غدا الخميس.

وتتضمن الخطة تحديد الاسقاطات على وضع الاحتياجات وتحديد المساحات للمناطق الصناعية الاستثمارية والاستثمارات السكنية والمشاريع الزراعية والسمكية واعادة الاعمار لمجمل المنشئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمرافق المدمرة. وشدد المحافظ أبو بكر حسين على تضافر الجهود لاعادة بناء ما دمرته الحروب التي شهدتها ابين في عامي 2011و2015. حضر الاجتماع امين عام المجلس المحلي مهدي الحامد.

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