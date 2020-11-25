شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتماد مناقصة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق تعز ـ التربة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد وكيل محافظة تعز للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي انه تم اعتماد المرحلة الأولى من مشروع صيانة طريق التربة - تعز، واعلان المناقصة العامة للصيانة واعادة التأهيل ( نقطة الهنجر - مدخل مدينة النشمة ). ومن المتوقع ان يتم البدء بتنفيذ صيانة الطريق واعادة تأهيله بمجرد الانتهاء من استكمال اجراءات اعلان المناقصة.

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد مناقصة المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل طريق تعز ـ التربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.