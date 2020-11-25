تنفيذي شبوة يناقش تقارير نشاط عدد مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة في إجتماعه الدوري اليوم، برئاسة محافظ المحافظة، محمد صالح بن عديو، تقارير نشاط عدد من مكاتب الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الثلاثة الفصول المنصرمة من العام الجاري .



وفي الإجتماع، استعرض مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة الدكتور عمر باحميد مستوى الانجاز والانفاق على مشاريع التنمية المستدامة والمعتمد تمويلها من اربعة مصادر مالية متنوعة في عموم مديريات المحافظة بتكلفة استثمارية بلغت ستة وثلاثين مليون وتسعمائة وواحد الف وتسعمائة وتسعين دولار مخصصة لتنفيذ مائتين وواحد وخمسين مشروعا من مشاريع البنية الاساسية في خمسة قطاعات رئيسة بالمحافظة .

فيما أشار نائب مدير مكتب النفط بالمحافظة، علي خيران، في التقرير المقدم للإجتماع إلى وجود اربعة قطاعات انتاجية تم استئناف العمل في احدهم وسيتم تشغيل حقلين منهم في القريب العاجل .. منوهاً بالوصول إلى تفاهمات بالقرب من تشغيل أربعة قطاعات جديدة ومواصلة الترويج لاستثمارات القطاعات النفطية المفتوحة الاخرى .

وتطرق خيران إلى مستوى إنجاز مشروعات ربط الحقول النفطية المنتجة بمحافظتي شبوة ومأرب بمحطة التصدير المركزية للنفط بقطاع اربعة .

كما ناقش الإجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وسالم الاحمدي تقارير تقييمة تناولت انشطة فرع الشركة اليمنية للنفط ودورها في تغطية المحافظة باحتياجاتها من المشتقات النفطية ، والتوجه لاقامة اول مشروع استثماري في مجال الغاز يتمثل بالشروع في انشاء اول محطة مركزية لبيعه في المحافظة، الجهود الادارية التي تبذلها الهيئة العامة للمساحة والجيولوجيا لتأسيس منظومة العمل الجولوجي بالمحافظة وتحديد اماكن تواجد المعادن الطبيعية و الاستثمارية فيها .

وتطرق الإجتماع إلى مناقشة سير العمل لاستكمال مشروع المسح الاداري بالمحافظة وضرورة تفعيل عمل الوحدات الاحصائية في كافة مكاتب الخدمة العامة بالمحافظة عملا بقرار مجلس الوزراء بهذا الشان .

واقر الإجتماع سحب ترخيص الاستثمار الخاص بالحديقة المركزية في عتق لاسباب فنية وقانونية .