محافظ لحج يناقش ترتيبات تنفيذ مشروعين في تبن بتمويل كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ لحج، اللواء الركن أحمد عبد الله تُركي، خلال لقاءه اليوم الاربعاء، مدير مكتب مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية الإغاثية بعدن، المهندس عبد الرحمن سالم القاسمي، سُبُل تدشين تنفيذ المؤسسة لمشروع مياه الشرب النقية، بمنطقة الوَهْط بمديرية تُبَن الذي تموله الجمعية الكويتية للإغاثة .



وفي اللقاء، ثمن جهود دولة الكويت الشقيقة وعطاءاتها الإنسانية الكبيرة للشعب اليمني، في مختلف قطاعات الحياة .

بدوره أشاد القاسمي بتعاون السلطة المحلية في لحج وتذليلها كافة الصعاب أمام تنفيذ المشروع الذي يشمل حفر بئر بعمق " 150 " متراً مع مستلزماتها، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية و خط الإسالة للمشروع .

إلى ذلك، وجه محافظ لحج، مكتب وزارة التعليم الفني و التدريب المهني بتسليم موقع مشروع تركيب البيوت الجاهزة لإيواء النازحين من محافَظَتَي تَعِز والحُدَيدَة الذي تموله "مبرة غنائم الخيرية الكويتية" للجهة المنفذة .

وأكد خلال لقاءه، مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني بلحج، فاروق القطيبي، بضرورة التعاون مع الجهة المنفذة من أجل إستكمال تنفيذ المشروع الذي سيقام على الأراضي التابعة للمعهد التقني الزراعي التجاري بمنطقة الجَرَاد بمديرية تُبَن بالمحافظة ويتضمن إقامة " 48 " منزلاً كواخياً من الفولاذ الصلب و البلاستيك المتين قابل للزيادة، لتسكين النازحين وتجنيبهم العيش في العراء و الأماكن المفتوحة .