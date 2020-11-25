اجتماع في سيئون يناقش مستوى تنفيذ الخطط الأمنية وضبط المطلوبين امنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع أمني برئاسة مدير أمن وادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني، مستوى تنفيذ الخطط الأمنية وضبط الجريمة بمديريات الوادي والصحراء.



وتطرق الاجتماع الى أبرز القضايا التي تخص المواطنين ورفع وتيرة العمل الأمني في متابعة سير القضايا وسرعة احالتها الى النيابة العامة ومواصلة الحملات لترقيم الدراجات النارية والمركبات، والمطالبة بتنفيذ الاحكام القضائية في الاراضي التي بها احكام سابقة للحد من النزاعات بين المواطنين.

وشدد العميد العوبثاني على سرعة ضبط القضايا ومتابعتها والالتزام بالنظام والقانون في إجراءات معاملات المواطنين، وعدم التخاذل مع المعتدين على الاراضي وسرعة ضبط المطلوبين أمنيا، ورفع بلاغات جنائية في عمليات ضبط السلاح والقضايا الجنائية المختلفة.