وزير المالية يشارك في المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، سالم بن بريك في المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات الاوضاع والتحديات الاقتصادية والمالية، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب.



واستعرض المنتدى المنعقد بعنوان (جائحة كوفيد-١٩ وتقديم الدعم الحيوي في الدول العربية)، التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتحدث وزير المالية سالم بن بريك في مداخلته عن الاعباء المالية والاقتصادية التي خلقتها الجائحة والتغيرات المناخية والتي تمثلت في السيول الشديدة التي تعرضت لها اليمن في الاونة الاخيرة.

وتطرق إلى أهمية توفير الدعم المالي للدول الهشة ودول الصراع لتمكينها من الحصول على لقاح فيروس كورونا واعطاء هذه الدول الاولوية في الحصول على اللقاح نظرا لهشاشة انظمتها الصحية ابتداء وعدم توفر المساحة المالية لديها للتعاطي مع نتائج انتشار الفيروس.

وفي الجلسة الافتتاحية، التي ادارها كل من المدير التنفيذي ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحامدي ووزير الدولة لشؤون المالية الاماراتي عبيد الطيار، استعرضت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا التحديات التي تواجه دول المنطقة جراء الركود الاقتصادي والمقدر بحوالي -٤٪ لهذا العام نتاج لاثار جائحة كورونا على اسعار النفط والنشاط الاقتصاد العالمي.

كما تحدثت عن اهمية التعاون بين دول المنطقة ودول العالم وأهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والاتصالات والتركيز على اصلاحات المالية العامة ورفع مستوى الالتزام بتحصيل الضرائب واعادة تصميمها لتكون تصاعدية لتخفيف الاعباء عن الشرائح الاقل دخلا في المجتمع.

كما ناقشت جلسات المنتدى التطورات والافاق الاقتصادية للمنطقة وسبل توفير الدعم المستمر وتعزيز شبكات الرعاية الاجتماعية.

وأكد المشاركون على اهمية انشاء صندوق عالمي لدعم الدول الاقل نموا في الحصول على لقاج فيروس كورونا و التنسيق مع المؤسسات الدولية في هذا الجانب.

وعرض المتحدثون في المنتدى تجارب دولهم في التعاطي مع الاثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والاجراءات المتخذة لتوفير وضمان الحماية المجتمعية لشعوبهم.