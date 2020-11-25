شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 116 خرقًا حوثيًا للهدنة بمناطق متفرقة بمن الحديدة خلال 12 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة ارتكبت مليشيات الحوثي، 116 خرقًا للهدنة الأممية، في مناطق متفرقة من الحديدة خلال 12 ساعة الماضية.

وذكر مصدر عملياتي، أن القوات المشتركة رصدت 116 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في التحيتا وحيس والجبلية والدريهمي ومدينة الحديدة. وأوضح المصدر، أن الخروقات تمثلت في عمليات قصف واستهداف على الأحياء السكنية بقذائف الهاون الثقيل وقذائف B10 وبالمعدلات الرشاشة والقناصة المختلفة.

كانت هذه تفاصيل خبر 116 خرقًا حوثيًا للهدنة بمناطق متفرقة بمن الحديدة خلال 12 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.