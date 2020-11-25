شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهجرة الدولية: أكثر من 200 مدرسة في اليمن غير صالحة للاستخدام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت منظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من 2000 مدرسة في اليمن، أصبحت غير صالحة للاستخدام، بسبب النزاع في اليمن.



وذكرت المنظمة، في تحديثها الأسبوعي، عن حالة النزوح الداخلية في البلاد، أن أكثر من 2000 مدرسة في اليمن، أصبحت غير صالحة للاستخدام، بسبب النزاع، إما لأنها تضررت أو احتلت من قبل الجماعات المسلحة، أو استخدمت لإيواء العائلات النازحة.

واستخدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية ومليشيات الحشد الشعبي الموالية لحزب الإصلاح "الإخوان" مئات المدارس في عدة محافظات كمقرات أمنية ومعسكرات تدريبة لمجنديها، فيما استهدفت أخرى خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات