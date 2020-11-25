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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 20 مدنيًا خلال أسبوع بانفجار ألغام زرعتها مليشيا الحوثي بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكدت لجنة حكومية في محافظة الجوف (شمالي شرق اليمن) مقتل وإصابة أكثر من 20 مدنيًا في المحافظة نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران خلال الأسبوع الماضي.
ووفق بيان صادر عن لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف، فإن الألغام الحوثية أسفرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم امرأة، خلال الأسبوع الماضي في مديريتي خب الشعف، والحزم.
وأكد البيان أن حوادث الانفجارات أسفرت أيضًا عن إصابة ما لا يقل عن 17 مدنيًا آخرين بينهم 12 امرأة و3 أطفال، بالإضافة إلى تضرر ثلاث سيارات لمواطنين.
وعبرت اللجنة عن إدانتها واستنكارها للجرائم الحوثية والممارسات الإجرامية بحق المدنيين بشكل مستمر من خلال تحويل الكثير من المناطق المدنية إلى حقول موت مختلفة تهدد حياة وسلامة المدنيين.
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