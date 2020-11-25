مساعد بالنخبة الحضرمية يكشف ما وراء استهدافها والتحريض الإعلامي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مساعد في النخبة الحضرمية صالح مبخوت باوزير إن حضرموت هي أكبر محافضه في اليمن سواء قبل الوحدة أو بعد الوحدة وتمتلك كل مقومات الدوله ٨٠% من ثروة اليمن هي مصدرها حضرموت نفط واسماك وثروات زراعيه ومساحه تعادل تقريبا مساحة نص اليمن .



وأضاف في تصريحات خاصة أنه في عام ١٩٩٤ في الحرب بين دولة جنوب اليمن ودولة شمال اليمن انتصرت في الحرب دولة شمال اليمن وأصبحت حضرموت غنيمة حرب للقوى النافذة في الشمال وأصبح الحضرمي غريب في بلاده يمنع من التوظيف سواء في شركات النفط أو السلك العسكري والقوى النافذة من الشمال استولت على الاراضي في حضرموت على الشركات النفطية وعلى كل شي وابناء حضرموت مهمشين وبعد ثورة الربيع العربي واستولى الحوثي على الدولة وتدخل التحالف العربي وأسس قوات من أبناء المحافظة محافضة حضرموت وتدربة تلك القوات أجمل تدريب ولاحظ فيهم التحالف الثقه والأمانه والإخلاص والوطنية وبعد حررت هذة القوات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة وقامت بحماية الشركات النفطية من العصابات ، لذلك قاموا بالتحريض الاعلامي على النخبه الحضرمية عندما فقدوا مصالحهم من نهب ثروات حضرموت يريد هم يايريدون جيش حضرمي لانهم يبغو حضرموت تحت السيطرة.

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