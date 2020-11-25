نشاط سياسي: النخبة الحضرمية القوات الأبرز كفاءة في محاربة التنظيمات الارهابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 نوفمبر 2020 الشحات غريب قال الناشط السياسي سالم عمر باراس إن للنخبة الحضرمية دور كبير في محاربة الارهاب فلعلها القوات الابرز كفاءة في محاربة التنظيمات الارهابية فهي التي حررت ساحل حضرموت من القاعدة في بداية تكوينها و تبرز محاربتها للارهات في استتباب الأمن في مناطق انتشارها واختفى عمليات التنظيم كما ان اسنادها من القوات الاماراتية عزز في محاربتها للارهات مما يعرف عن الموقف الاماراتي في محاربته الشديدة والعلنية للتنظيمات الارهابية.

وأضاف سالم في تصريحات خاصة بأن قوات النخبة الحضرمية قوات نظامية أنشأت بمراسيم جمهورية وتخضع لقيادة وزارة الدفاع اليمنية وهي مرسمة بشكل كلي ولدى افرادها ارقام ورتب عسكرية رسمية ويتم استهداف قوات النخبة في اطار الصراع الجهوي في اليمن ( شمال وجنوب ) فكل الاقلام تنطلق من منطلق في خلفيته صراع على الثروة والقوة فاغلب قادة الشمال واقلامهم وسياسييهم يرون في بروز اي قوة جنوبية تهديد بانهاء سيطرتهم واحتكارهم للسلطة.

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