هيئة الأدوية تختتم الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية والذي نظمته الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٤ نوفمبر الجاري.



وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن تنفيذ أسبوع التوعية بمخاطر الاستخدام الغير رشيد للمضادات الحيوية يأتي مشاركة لدول العالم للتعريف بمخاطر استخدامات المضادات الحيوية بشكل عشوائي وغير مرشد.

ولفت الباكري، إلى تضمن الأسبوع التوعوي محاضرات ميدانية استهدفت طلاب الكليات الطبية والمعاهد الصحية والشرائح المجتمعية الأخرى في المولات والأسواق التجارية الرئيسية من خلال التوعية المباشرة وتوزيع المنشورات وعمل الملصقات التوعوية والإرشادية ووسائل الإعلام المختلفة بمخاطر الاستخدام الغير رشيد للمضادات الحيوية ومخاطر الإفراط وسوء الاستخدام وما تحدثه من مقاومة الميكروبات لهذه المضادات والتي تشكل خطورة قصوى على الصحة العامة في بلادنا والعالم أجمع.

وأكد أهمية خلق وعي مجتمعي وصحي تجاه الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وانتهاج الطرق السليمة للتعامل مع المضادات الحيوية والالتزام بالبروتكولات الطبية الخاصة بها وتعاطيها عبر وصفات طبية من مختصين والالتزام بالمواعيد المحددة لتناولها وتجنب استخدام العبوات المفتوحة سواءا كانت مشروبة أو حقن.