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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين حملة لتجفيف المستنقعات المائية في مديريات عدن بتمويل من مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دشنت مؤسسة العون للتنمية، اليوم الثلاثاء، حملة تجفيف المستنقعات المائية في عموم مديريات محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الإستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتتضمن الحملة التي تأتي بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والسلطة المحلية بالمحافظة ، تجفيف المياة الراكدة التي سببتها هطول الامطار في مختلف مديريات عدن نتيجة إعصار "قاتي" الذي تشهده سواحل اليمن هذه الأيام بإستخدام 6 مركبات للشفط تتفاوت سعتها ما بين 17000 متر مكعب و12000 الف متر مكعب بهدف القضاء على نواقل الحميات وبؤر تولد البعوض المسببة للامراض .
وفي التدشين أوضح ممثل مركز الملك سلمان عبدالله الطيار، أن هذه الحملة تأتي ضمن عدد من الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينفذها المركز في عدن بهدف تحسين القطاع الصحي ومكافحة بؤر توالد البعوض المسبية للأمراض ، وكيفية الوقاية من إنتشارها .
من جانبه أشار مدير المشروع الدكتور زكريا عبدالمنصف بازرعة، إلى أن هذه الحملة ستسهم في التخفيف من إنتشار البعوض والحشرات المسببة للأمراض الوبائية .. مشيداً بالدعم السخي المقدم من مركز الملك سلمان لتحسين القطاع الصحي ومؤسسة العون للتنمية لتنفيذها المشاريع الطارئة بعدن.
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