ندوة سياسية في مأرب تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين جماعة ارهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دعت ندوة سياسية عقدت بمحافظة مأرب، اليوم، المجتمع الدولي الى سرعة تصنيف مليشيا الحوثي باليمن التابعة لايران ضمن الجماعات الارهابية للخطر الذي تمثله على الامن والسلم الدوليين والافكار المتطرفة والنازية والاعمال الوحشية والدموية التي ترتكبها بحق المدنيين والتهديد الخطير الذي تمثله على امن منطقة البحر الاحمر والتجارة الدولية والبيئة البحرية للبحر الاحمر.



وطالب المشاركون في الندوة التي نظمها مركز سبأ الاعلامي بعنوان (تماهي المجتمع الدولي مع الارهاب الحوثي والمخاطر المستقبلية علی الأمن والسلم الإقليمي والدولي) المجتمع الدولي والمنظمات التابعة للامم المتحدة وفي المقدمة مبعوث الامين العام للامم المتحدة مارتن غريفثس، الى التوقف عن التماهي مع الارهاب الحوثي.

وكانت الندوة قد استعرضت ثلاث اوراق ،تناولت لورقة الاولی التي قدمها الباحث حسين الصادر، مخاطر تماهي المجتمع الدولي مع الإرهاب الحوثي علی السلم الاقليمي والدولي ، فيما تطرقت الورقة الثانية التي قدمها مدير عام الهيئة العامة للكتاب يحيی الثلاياء ،الى القواسم المشتركة بين جماعة الحوثي وغيرها من الجماعات الإرهابية، فيما تناولت الورقة الثالثة التي قدمها مدير عام مكتب الشئون القانونية بمحافظة مأرب المحامي عبدالله الموساي التوصيف القانوني للجرائم الإرهابية التي تمارسها مليشيات الانقلاب الحوثية التابعة لايران والتي تعد اثباتات دامغة لتصنيفها كجماعة ارهابية.

هذا وقد اثريت الندوة التي حضرها عدد من القيادات الحزبية،الباحثين ،الناشطين الحقوقيين والاعلاميين بمداخلات وبالنقاشات والاراء المستفيضه.