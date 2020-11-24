شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 8 من مليشيات الحوثي في كمين للجيش الوطني شمال تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقى 3 من مليشيات الحوثي مصرعهم وأصيب 5 أخرين اليوم الثلاثاء في كمين نصبته قوات الجيش الوطني لتعزيزاتهم شماء مدينة تعز .



وأوضح ركن المدفعية للواء 170 دفاع جوي، العقيد صهيب صادق، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش الوطني نصبوا كمينا محكما لتعزيزات للمليشيات التي كانت في طريقها إلى وادي جديد وأستهدفتها بالمدفعية مما أدى إلى مصرع 3 وإصابة 5 أخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار .

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 8 من مليشيات الحوثي في كمين للجيش الوطني شمال تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.