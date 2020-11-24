شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 4 مدنيين بينهم أطفال ونساء في قصف الميليشيات لأحياء تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أستشهد مدني وأصيب طفلين وإمراءة في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الثلاثاء، على الأحياء السكنية وسط مدينة تعز .



وأوضح مصدر محلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن مليشيات الحوثي استهدفت شعبة عيسى بمنطقة الاربعين مما أدى الى استشهاد الحاج نعمان يوسف هزاع المحمدي ( 60 ) عاما بشظايا تحت الرقبة والظهر، فيما أصيب الطفلين ردفان زياد علي مهدي (5 سنوات) وأخته أشجان (7 سنوات) وأسماء حمود مهدي سنان ( 26 ) سنة في القصف الذي استهدف حي الضبوعة وسط المدينة .

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