شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطوسلي يتفقد سير تنفيذ حملة ازالة العشوائيات في عتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أشاد الوكيل المساعد لمحافظة شبوة فهد الطوسلي، بنتائج حملة ازالة العشوائيات في عدد من شوارع مدينة عتق والتي تنفذها ادارة البلديات وصحة البيئة بمكتب الاشغال.

واكد الطوسلي خلال تفقده لسير تنفيذ الحملة في شارع الستين بالمدينة برفقة مدير مكتب الاشغال المهندس حسن البرمة، على اهميتها إزالة مظاهر انتشار الاكشاك والبسطات العشوائية. فيما أوضح نائب مدير مكتب الاشغال المهندس عوض رويس، ان الحملة ازالت أكثر من 38 من الاكشاك وصنادق البيع العشوائية.

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