انطلاق اعمال المؤتمر العلمي الثالث بعنوان "شبوة تاريخ وحضارة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

شهد مركز الشاعر الغنائي الكبير يسلم بن علي بمحافظة شبوة، اليوم، انطلاق اعمال المؤتمر العلمي الثالث لمركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية والنشر بعنوان (شبوة تاريخ وحضارة ) بالتعاون مع كلية التربية وبالتنسيق مع مكتب الثقافة بالمحافظة.



ويقف المؤتمر على مدى يومين امام اربعة وعشرين ورقة بحثية موزعة على ثلاثة محاور علمية لنخبة من المراجع العلمية والاكاديمية في جامعات عدن وحضرموت وابين ومركز حضرموت للدراسات والابحاث.

ورحب الامين العام للمجلس المحلي بشبوة عبدربه هشله، في جلسة الافتتاح بانطلاق اعمال هذا المؤتمر..معربا عن اعتزاز شبوة باحتضانها لهذا الحدث العلمي والنوعي والتاريخي الهام..مثنيا جهود كبار الباحثين والمراجع العلمية والاكاديمية فيها.

بدوره ثمن رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ومدير المركز الدكتور محمود السالمي ، رعاية وتفاعل محافظ المحافظة وفعالياتها الرسمية والشعبية مع المؤتمر ..مشيداً بجهود الباحثين المشاركين في اعمال المؤتمر العلمي الثالث..مستعرضاً الاهداف العامة التي يسعى المؤتمر الى تحقيقها.

وناقش المؤتمر في جلسة عمله الاولى والثانية بحضور وكيلا المحافظة المساعدان سالم الاحمدي و فهد الطوسلي ومستشاريها احمد الشامي واحمد بامجبور، 12 ورقة بحثية تناولت عناوينها مكانة شبوة القديمة في اللغة والتاريخ والشعر والنقوش والدول والعلاقات والتأثيرات الحضارية والتشريعات وحضورها في كتابات الرحالة الاوروبيون.