شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني بمديرية باقم يسقط طائرة مسيرة اطلقتها المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم الاربعاء، طائرة مسيرة في مديرية باقم بمحافظة صعدة اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.



وذكر قائد الكتيبة الرابعة في اللواء ٦٣ مشاة جبلي العقيد قحطان الشرعبي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان مدفعية الجيش الوطني تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة كانت تحاول اختراق اجواء المناطق للرصد والتجسس على مواقع الجيش في مديرية باقم بصعدة..مشيراً الى ان غرفة الرصد والاستطلاع رصدت الطائرة فور دخولها سماء مديرية باقم.

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