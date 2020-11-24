الوكيل التميمي يطلع على سير العملية التعليمة بثانوية سيئون النموذجية للبنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، على سير العملية التعليمية بثانوية سيئون النموذجية للبنين.



وتعرف وكيل المحافظة المساعد من مدير الثانوية محمد عمر حسان، على الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للتحصيل العلمي لطلاب الثانوية..مشيداً بالجهود التربوية المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية للتغلب على التحديات والسير في العملية التعليمية وبأعلى جودة ممكنة..مؤكدا بأن السلطة المحلية تولي القطاع التربوي والتعليمي أهمية كبيرة كونه ركيزة أساسية في عملية التنمية والبناء .

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