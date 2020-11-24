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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة عمليات المسح لشركة كالفالي بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقش اجتماع برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، عمليات المسح لشركة كالفالي بمنطقة قرن القائم بمديرية العبر وآليات التعويضات للمواطنين.
واستعرض الاجتماع، الأسس والمحددات التي ستعمل اللجنة عليها في تقديم توصياتها ومقترحاتها فيما يتعلق بأسعار الأراضي التي تقرر المسح فيها الى جانب المعالجات للاشكاليات السابقة.
ودعا الاجتماع، الشركة الى البدء في تهيئة المجتمع بعدم خطورة عمليات المسح على الممتلكات وخط سيرها حتى تتمكن من سير عمليات المسح بسهولة ومعالجة أي اعتراضات بصورة ودية.
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