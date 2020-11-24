السفير مرمش يبحث مع رئيس الدائرة العربية بالخارجية العراقية تعزيز العلاقات الثنائية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بحث سفير بلادنا لدى بغداد الخضر مرمش، اليوم، مع رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية اسامة الرفاعي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

واكد السفير مرمش ،حرص الحكومة الشرعية على السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الاساسية الثلاث..مشيراً الى تعنت المليشيات الحوثية لاحلال السلام ولجوءها للتصعيد العسكري وتهديد دول الجوار وخطوط الملاحة الدولية وعرقلة جهود الأغاثة الدولية التي تقوم بها الأمم المتحدة. وثمن مرمش، موقف الحكومة العراقية الداعم لليمن وحكومته الشرعية وجهود الحل السلمي للأزمة اليمنية. من جانبه جدد المسؤول العراقي، موقف بلاده الداعم لامن واستقرار ووحدة اليمن والحفاظ على سيادته ودعم جهود المبعوث الدولي للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن لحل الأزمة اليمنية..مؤكداً على اهمية الأرتقاء بالتعاون الثنائي لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

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