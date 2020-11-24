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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النظافة بالمكلا يتسلم شاحنات مقدمة من اليابان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
سلّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم، شاحنات لصندوق النظافة والتحسين في مدينة المكلا، بتمويل الحكومة اليابانية، ضمن مشروع تقديم الدعم لإدارة المخلفات الصلبة وامدادات المياه والصرف الصحي في مؤسسات عدن والمكلا.
وثمن وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، دعم البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة اليابان على هذه المساعدات، التي تسهم في تطوير وتحسين عمل صندوق النظافة.
فيما أشارت مسؤولة الاصحاح البيئي في مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي رشاء الشعيبي، إلى أن هذه الدفعة من الشاحنات تأتي ضمن مشروع توفير 25 شاحنة لدعم صندوق النظافة ومؤسستي المياه والصرف الصحي في عدن والمكلا .
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