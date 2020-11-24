هادي يشيد بجهود السلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بالجهود والعمل الدؤوب الذي تضطلع به السلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت في سبيل تطبيع الحياة وتعزيز مستوى الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف مكونات المجتمع التواق للأمن للاستقرار والعيش الكريم.



وثمن الرئيس خلال استقباله، اليوم، محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني ،العمل التكاملي بين السلطات الذي يعزز مستوى الضبط والربط وتحقيق التنمية المنشودة للمواطنيين في مختلف المجالات.. منوهاً بالمواقف الوطنية لأبناء حضرموت التاريخ والحضارة وبوابة اليمن الإتحادي القادم الذي يحقق العدالة والشراكة في السلطة والثروة لكافة ابناء الشعب اليمني.

وأشاد فخامته بما حققته محافظة حضرموت من مشاريع تنموية ونهضة عمرانية وتعزيز الأمن والإستقرار بفضل تكاتف جهود مختلف أجهزة الدولة وتعاون أبناء المحافظة مع السلطة المحلية.

وأستمع رئيس الجمهورية، من محافظ حضرموت إلى شرح حول اوضاع المحافظة في مختلف القطاعات ومنها ما يتصل بالخدمات واستكمال أعمال البنى التحتية في مجالات التنمية الأساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والصحة والطرق وغيرها من الاحتياجات التي يتطلع اليها أبناء المحافظة.

ووجه الرئيس، محافظ حضرموت بما يلزم لما من شأنه تذليل المهام ورفع اليقظة والجاهزية على مختلف المستويات..مؤكداً دعمه لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتقديم كل ما أمكن للارتقاء بحياة المواطن المعيشية وتحقيق الاستقرار التنموي والأمني.

كما وجه فخامته شركة بترومسيلة بتقديم الدراسات لإنشاء محطة بترومسيلة الساحل، ووجه فخامه بتدشين البث الرسمي لقناة حضرموت الرسمية وتجهز المستشفى العسكري بالمكلا في احتفالات شعبنا بأعياد الـ 30 نوفمبر المجيدة.

وقال الرئيس "ان العيد الوطني الـ 53 لثورة الـ 30 نوفمبر المجيدة انطلاقة جديدة لمحافظة حضرموت نحو التنمية والامن والاستقرار".

من جانبه عبر اللواء البحسني عن سعادته بلقائه فخامة الرئيس ووضعه أمام الحالة الاقتصادية والتنموية الأمنية والعسكرية بالمحافظة والجهود المبذولة في هذا الإطار..مثمناً إهتمام فخامته بشؤون المحافظة وإعطائها أولوية من خلال المتابعة المستمرة لأوضاعها وإحتياجاتها.

وأكد اللواء البحسني على المضي قدما في سبيل تحقيق الأهداف التي يتطلع اليها الجميع تنفيذا وترجمة لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.