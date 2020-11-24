مناقشة سبل استئناف مشروع مجاري سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة سيئون محافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري ،السبل الممكنة لاستئناف اعمال مشروع مجاري سيئون الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .



و استعرض الاجتماع الذي ضم الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي و مدير عام المؤسسة المحلية للمياه بوادي حضرموت عامر العامري والجهات ذات الصلة توصيات الشركة الاستشارية للمشروع لاعادة استئناف المشروع .

وشدد الوكيل الكثيري على ضرورة التعاون والعمل بوتيرة عالية وبروح الفريق الواحد لاستكمال هذا المشروع الحيوي كونه سيسهم في معالجة الكثير من المشاكل البيئة والاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق الاجتماع خطة العمل المقدمة من المقاول لتنفيذ المشروع ، منوها الى الاوليات في تلك الأعمال بما يحافظ على الأعمال السابقة للمشروع من التلف .

وشدد الاجتماع التزام المقاول بتعليمات استشاري المشروع و كذا العمل على تقليل الأضرار بالخدمات العامة بالمدينة أثناء تنفيذ المشروع .