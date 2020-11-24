وكيل حضرموت المساعد يفتتح معرض صور لرائدات التعليم بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، بثانوية سيئون النموذجية للبنات، معرض صور لرائدات التعليم بحضرموت، الذي ينظمه المنتدى التربوي للمتقاعدين بساحل حضر



واستمع وكيل المحافظة المساعد ومعه مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهوم، الى شرح مفصل من مديرة المشاريع بالمنتدى سمراء المنهالي عن محتوى ومضمون الصور الفوتوغرافية التاريخية النادرة التي تحكي مسيرة التعليم لبنات البادية ورائدات التعليم بحضرموت.

وأشاد الوكيل التميمي بما احتواه المعرض من صور تاريخية جميلة تعبّر عن تاريخ حضرموت العريق في مجال تعليم الفتاة رغم الظروف والتحديات.

وجرى في ختام الفعالية ،تكريم الجهات المساهمة في انجاح المعرض بدروع تقديرية .