بريطانيا تدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي على محطة توزيع الوقود في جدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أدانت المملكة المتحدة هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابي على محطة توزيع الوقود بمدينة جدة السعودية.

وقال وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب " إن الهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشأة الوقود في جدة يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع". وأضاف" اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام". من جهته، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي ،أن اعتداءات الحوثيين عبر الحدود تجاه السعودية تهدد بإخراج عملية السلام بقيادة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن عن مسارها وتعرض حياة المدنيين للخطر..مشيراً الى ان السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الرهيبة في اليمن هي وقف الأطراف للقتال والاجتماع حول طاولة المفاوضات.

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