هادي يشيد بجهود السلطة المحلية بمحافظة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، بجهود السلطة المحلية بمحافظة الحديدة في سبيل تطبيع الاوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين في المديريات المحررة.



واكد رئيس الجمهورية خلال استقباله، اليوم، محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، على ضرورة بذل الجهود وحشد الامكانيات لتقديم الخدمات وتلبية متطلبات المواطنين وتوفير احتياجاتهم من الخدمات الاساسية والمشروعات الخدمية والتنموية.. مشدداً على اهمية الاهتمام بالأوضاع الخدمية والتنموية والامنية وتحقيق الاستقرار المأمول في مختلف المديريات المحررة.

كما استمع فخامة الرئيس من محافظ الحديدة، الى تقرير مفصل عن الأوضاع الخدمية والتنموية واوضاع النازحين في المديريات المحررة، وكذا الاوضاع الميدانية والعسكرية وأحوال المقاتلين في مختلف الجبهات.

وثمن رئيس الجمهورية ، تضحيات ابناء محافظة الحديدة في مختلف الجبهات وتصديهم ببسالة للمليشيات الحوثية في سبيل استتباب الامن والاستقرار في ظل يمن اتحادي.

من جانبه ، اشار المحافظ طاهر ، الى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية ضد المدنيين في المحافظة نتيجة المقذوفات التي تطلقها بشكل عشوائي ..لافتاً الى جهود السلطة المحلية المبذولة في المديريات المحررة في سبيل اعادة الامن والاستقرار وتنفيذ المشاريع وتحسين وتجويد الخدمات للمواطنين والنازحين بالتعاون مع المنظمات الدولية..مثمناً توجيهات فخامة الرئيس ومتابعته المستمرة للأوضاع بالمحافظة في مختلف المجالات والتي اسهمت وبشكل كبير في التخفيف من معاناة المواطنين.

واكد محافظ الحديدة ، وقوف ابناء المحافظة خلف القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومواصلة الجهود حتى تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.