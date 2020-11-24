وزير الثروة السمكية يوجه بدعم أسر ضحايا «جاتي» في الصومال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الخليج 365 - عبدالله محسن وجه وزير الثروة السمكية، فهد سليم كفاين، الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، بدعم كلفة نقل جثامين الصيادين من مكان وفاتهم قبالة سواحل الصومال إلى مسقط رأسهم في منطقة الديس الشرقية بساحل حضرموت.

كما وجه كفاين، بتوفير قارب صيد ومحرك لكل أسرة من أسر ضحايا العاصفة الإعصارية «جاتي». وشهدت السواحل الشرقية لمحافظات حضرموت وسقطرى والمهرة عاصفة مطرية وأمطارا غزيرة مصحوبة بالرياح مرورا بالقرن الأفريقي. وعلنت السلطات اليمنية، صباح يوم الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، مصرع ستة صيادين إثر تعرض قاربهم للغرق؛ خلال عاصفة مدارية قبالة سواحل الصومال، فيما لا يزال الصياد السابع الذي يدعى عبدالله الحدادي مفقودا.

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