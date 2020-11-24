شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي محطات توزيع المنتجات البترولية بجدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.



وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية رفضها الكامل واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، وبما يستهدف أمن المملكة واستقرار إمدادات الطاقة.

وجددت مصر تأكيدها على تضامنها حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب وداعميه.