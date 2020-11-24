القوات الحكومية تؤمن عدداً من المواقع بجبهة نهم شرقي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت القوات الحكومية، الثلاثاء 24 نوفمبر 2020م، تحرير مواقع عسكرية استراتيجية من قبضة مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات نهم شرقي صنعاء والمخدرة غربي محافظة مأرب (شرقي اليمن).



وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي تخوض معارك متواصلة ضد مليشيا الحوثي على امتداد جبهات القتال في نهم والمخدرة غرب مأرب".

وتابع، أن أبطال الجيش تمكنوا من دحر مليشيا الحوثي من عدد من المواقع في جبهات نهم والمخدرة خلال معارك الساعات الماضية.

وأكد المصدر العسكري أن "المعارك أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 100 عنصر من المليشيات وجرح آخرين بينهم عناصر تنتحل رتباً عسكرية كبيرة".

وذكر أن مدفعيه الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف عدد من المواقع والتجمعات التابعة للعدو في تلك الجبهات، وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأرواح