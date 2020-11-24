مصرع وجرح عناصر حوثية في محاولة هجومية فاشلة باتجاه قطاع مُقيلان بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ الضالع

لقي عدد من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وأصيب آخرون، الثلاثاء 24 نوفمبر /تشرين الثاني 2020، بنيران القوات المشتركة والمقاومة الوطنية، إثر قيامهم بمحاولة هجومية باتجاه موقع الفراشة والمواقع المجاورة في قطاع مُقيلان على الحدود الشرقية لمديرية ماوية بحافظة تعز المحادة لمديرية الأزارق بالضالع.



وأفادت مصادر عسكرية، بأن القوات المسلحة تمكنت، من إفشال هجوم واسع للمليشيات الحوثية باتجاه قطاع مُقيلان بعد معارك ضارية استمرت نحو ثلاث ساعات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن "المليشيات الحوثية بدأت بمحاولة الهجوم، بأنساق متعددة في محاولة منها للتقدم نحو موقع الفراشة الإستراتيجي والمواقع المجاورة في قطاع تورصة مقيلان شرقي مديرية ماوية بتعز“.

وبينت بأن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية تمكنت من صد وكسر وإفشال كل هذه الأنساق الهجومية في مواجهات محتدمة استمرت مايقارب ثلاث ساعات وكبدت المليشيا خسائر كبيرة، ولقي خمسة من عناصر المليشيات الحوثية مصرعهم وجرح عدد آخرين خلال مواجهات مباشرة بالأسلحة الخفيفة بمسافة صفر.

ولفتت إلى أن "جثث البعض من عناصر المليشيات الحوثية مرمية حتى اللحظة في ميدان المعركة، وتم ردعها وإجبارها على العودة نحو مواقعها السابقة، كما تعاملت وحدة المدفعية التابعة للقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية مع أهداف في عمق مناطق سيطرة المليشيات في منطقة بَاهِر بماوية وحققت إصابات دقيقة“