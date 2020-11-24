767 خرقاً لمليشيا الحوثي خلال أسبوع بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ الحديدة ارتكبت مليشيات الحوثي 767 خرقاً خلال أسبوع في عاصمة محافظة الحديدة ومختلف مديرياتها، حسبما أفادت مصادر عسكرية، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأفادت المصادر، بأن الخروقات الحوثية تنوعت بين أعمال عدائية وعمليات استهداف وقصف للمدنيين والأحياء السكنية في مختلف مديريات حيس والتحيتا والدريمهي وحي منظر والجاح والجبلية والفازة ومدينة الحديدة. وذكرت المصادر، أن المليشيات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منها قذائف الهاون عيار 120 ،82 ،60 وقذائف RBG وBMB والكاتيوشا والأسلحة المتوسطة

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