شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. زوجة الشيخ حميد طفيان تخضب وجهها بدمه بعد ان قتله الحوثي في سوق بحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت عاصمة محافظة حجة شمال اليمن يوم الاثنين جريمة بشعة قتل فيها مواطن امام زوجته وامام الملأ في احد أسواق المدينة .

وقالت مصادر محلية ان الجريمة وقعت في وضح النهار بسوق حجة المركزي ، عندما اقدم المدعو حزام طفيان احد مرافقي مدير أمن حجة المعين من قبل الحوثيين باطلاق ست رصاصات في جسد الشيخ حميد طفيان وارداه قتيلاً .

وأضافت مصادر أخرى ان الجريمة كانت بسبب ثأر وان القاتل حزام طفيان والمقتول حميد طفيان من مديرية شرس بسبب تقاعس القضاء والمحكمة في تنفيذ شرع الله والقصاص للجريمة السابقة جريمة مقتل الشيخ طفيان شقيق حزام طفيان.

واظهرت الصورة المتداولة للجريمة زوجة القتيل وهي تخضب وجهها بدماء زوجها "حميد طفيان" الذي قتله أحد مرافقي قيادي حوثي عيّنته الجماعة مديراً لأمن محافظة حجة ، في جريمة بشعة تضاف إلى جرائم الجماعة الإرهابية.