شكرا لبحثكم عن خبر عبدالباري عطوان : الاتراك يستعدون للتدخل في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الكاتب والمحلل السياسي العربي ان الاتراك يستعدون للتدخل في الازمة اليمنية على مايبدو .

وقال عطوان في مقال نشره يوم الأحد انه و قبل ثلاثة أيّام نشر السيّد ياسين أقطاي، مُستشار الرئيس أردوغان، وأحد إكثر الشخصيّات قُربًا منه، مقالًا في صحيفة “يني شفق” التي تنطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، وجرى تعميمه على جميع مواقع وأجهزة الإعلام المُوالية لتركيا تحت عُنوان “كما أنقذت ليبيا وأذربيجان.. هل تتدخّل تركيا لإنقاذ الشّعب اليمني من “عاصفة الحزم”؟

وأشار عطوان إلى ان علاقة تركيا المتأزمة بالسعودية تدفعها للإسراع في تدخلها في اليمن .

وأوضح عطوان ان تركيا تريد انجاز سياسي جديد في اليمن على غرار انتصارها في ارمينيا .

الدكتور أقطاي، وبعد أن امتدح إنجازات تدخّل بلاده في الدّول المذكورة آنِفًا، قال “إنّ التدخّل السّعودي الإماراتي في اليمن مُنذ أكثر من 5 سنوات أدّى إلى تعقيد الأزَمة، وإيصالها إلى نقطة غير قابلة للحَل”، وأضاف “عاصفة الحزم في اليمن بقِيادة السعوديّة والإمارات جاءت بهدف الدّفاع عن الحُكومة الشرعيّة ضدّ الحوثيين الذين انقلبوا عليها، ولكنّهم أثبتوا، وبعد كُل هذه السّنوات، أنّهم عاجِزون عن هزيمة الحوثيين، وأضعفوا في الوقتِ نفسه القوّة الأُخرى، والسّبيل الوحيد لتحقيق الاستِقرار في اليمن هو الاعتِراف بالأطراف الأُخرى كافّةً، وفتح الطّريق أمام الحِوار الذي من شأنه أن يجلب السّلام للجميع”، وختم مقاله بالقول “لو كان هُناك نيّة حقيقيّة في تحقيق حل واستِقرار في اليمن فإنّ اتّباع تجربة تركيا وسورية في ليبيا والصّومال وأذربيجان سيكون مُفيدًا جدًّا، هذا إذا كان هُناك نيّة حقيقيّة لتَأسيس حلٍّ وسلام”.