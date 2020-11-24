إعلامية جنوبية: قوات النخبة الحضرمية أدت دورها الكامل بالقضاء على داعش والقاعدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 خاص- الخليج 365 قالت علياء فؤاد الإعلامية الجنوبية إن قوات النخبة الحضرمية أدت دورها الكامل بالقضاء على داعش والقاعدة وطردها من حضرموت الساحل والوادي الى داخل معسكرات الاخوان والقائمة حتى الان وقد ساهمت قطر سابقاً بدعم تلك التنظيمات من السيطرة على حضرموت.

كما أشادت بدور اللواء احمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت السابق ورئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي حالياً في تأسيس النخبة وبدعم امارتي والذي تمكنوا من تطهير حضرموت. وأضاف في تصريحات خاصة إن النخبة الحضرمية تأسست بناء على قرارات جمهورية صادرة من رئيس الجمهورية. وبالسؤال حول لماذا يتم استهداف النخبة الحضرمية بالاتهامات والمقالات قالت لأنها الجدار الفولاذي الحامي لحضرموت من التنظيمات الارهابية والتي لم يستطيع حزب الاصلاح الاخواني من اختراقها او السيطرة على مفاصلها كما حصل في مارب مع قوات الشرعية الاخوانية.

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