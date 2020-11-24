شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعلن استهداف ”أرامكو” السعودية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، فجر امس الاثنين، استهداف محطة توزيع ارامكو السعودية بصاروخ مجنح نوع قدس ٢.
وقال المتحدث العسكري باسم مليشيا الحوثي، يحيى سريع، ان القوة الصاروخية للمليشيات تمكنت من استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ مجنح نوع قدس 2.
واضاف في بيان مقتضب نشره على تويتر: ان الصاروخ المستخدم في قصف ارامكو دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد، حد قوله.
وقال سريع، ان هذه العمليةالنوعية تأتي ضمن ما وعدت به المليشيات قبل ايام بتنفيذ عمليات واسعة في الاراضي السعودية.
وحتى هذه اللحظة لم يصدر التحالف العربي أي توضيح حول مزاعم المليشيات الحوثية.
وكانت مليشيا الحوثي قد توعدت الاسبوع الماضي، بانها ستنفذ عمليات عسكرية تستهدف الاراضي السعودية، ودعت الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، إلى الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف.
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