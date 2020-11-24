العون المباشر تكرم 78 طالباً وطالبة تكفلت بمنحهم التعليمية في أمانة العاصمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



احتفلت العون المباشر مكتب اليمن، بتكريم الطلاب والطالبات الذين كفلتهم ضمن مشروع المنح التعليمية بأمانة العاصمة صنعاء دفعة (قادرون فمكنونا) للعام 2020 وعددهم (78) طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، والنازحين، والمتفوقين غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية.

وفي الحفل هنأت المتخصصة في العمل الإنساني المدير الإقليمي للعون المباشر مكتب اليمن معالي العسعوسي، الطلاب والطالبات بتفوقهم وتخرجهم من مختلف الجامعات اليمنية، وحثتهم على مواصلة التحصيل العلمي واستكمال الدراسات العليا.

وقالت إن مشروع المنح التعليمية يعتبر من المشاريع التنموية التعليمية ويهدف إلى تيسير تعليم الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية والدراسات العليا والدفع بهم نحو استكمال التعليم من خلال توفير المستلزمات الأساسية والضرورية للتخفيف عنهم من تكاليف التعليم.

وأوضحت أن هذا المشروع يأتي ضمن سعي العون المباشر لتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 لضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

وأشارت العسعوسي إلى حرص العون المباشر على تكريم الطلاب والطالبات لرفع معنوياتهم وتشجيعهم على العلم والتعلّم وبذل المزيد ، وإظهار روح التنافس بين الطلاب الجامعيين.

من جانبها قالت منسقة مشروع التعليم بمكتب العون المباشر، ندى العزي، إن العون المباشر كفلت عبر المنح التعليمية بأمانة العاصمة عدد (78) طالباً وطالبة من أصحاب الهمم (ذوي الإعاقة)، النازحين، والمتفوقين الذين يقعون تحت خط الفقر بالتنسيق مع الجمعية اليمنية لرعاية وتأهيل المكفوفين، مؤسسة خذ بيدي التنموية الخيرية، مؤسسة آمالنا الاجتماعية التنموية.

وأوضحت آلية اختيار الطلاب والطالبات المستفيدين من المنحة التعليمية بالتنسيق مع الشركاء المحليين، حيث تم تقديم كفالة شهرية لكل طالب وطالبة خلال سنوات دراستهم الجامعية.

فيما عبر الطلاب والطالبات المستفيدون في كلمتهم عن الشكر للعون المباشر التي قدمت المنح التعليمية وزرعت في نفوسهم الإصرار ومنحتهم الأمل لاستكمال مشوارهم العلمي بتحمل نفقاتهم ومصاريفهم خلال أعوام الدراسة.

وثمنت العسعوسي جهود كافة الشركاء ودورهم في نجاح مشروع المنح التعليمية والوصول إلى حفل تخرج المستفيدين وتمكينهم من حقهم في الحصول على التعليم، ودعت إلى مزيد من الشراكة والاستثمار في التعليم من أجل مستقبل أفضل لأبناء اليمن.

تضمن برنامج الحفل فقرات فنية وشعرية وتكريم الأوائل والمتميزين وتوزيع الهدايا على كافة الخريجين والخريجات.