شركة النفط اليمنية تصدر بيان هام يتعلق باليه صرف المشتقات النفطية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

اشارت شركة النفط اليمنية الى انها ستتخذ اجراءات جديدة لصرف المشتقات النفطية بسبب التدافق الغير مبرر على المشتقات النفطية.

وقال مصدر بالشركة لشهارة نت انه على الرغم من استمرار قوى العدوان في القرصنة على سفن الوقود ولفترات بلغت في أقصاها سبعة أشهر ونيف ، ظلت شركة النفط اليمنية حريصة على تثبيت حالة الاستقرار التمويني خلال الأسبوعين الفائتين وبالامكانات المتاحة من المواد النفطية المتوفرة.

ولفتت الى ان تصاعد حالة الهلع واتساعها بشكل متسارع خلال اليومين الماضيين زادت من اندفاع المواطنين باتجاه محطات الوقود العاملة وهو ما أدى الى مضاعفة مستويات الطلب العام واستنزاف المخزون المتوفر من المشتقات النفطية وبصورة متفاقمة تجاوزت معدلات الاحتياج الفعلي بكثير ، الأمر الذي جعل الشركة مظطرة إلى تفعيل خطة الطوارئ وإعادة تطبيق نظام الترقيم لما فيه الصالح العام .