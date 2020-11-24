عدن: انقطاع التيار الكهربائي في معظم مديريات بسبب نفاذ الوقود

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة عدن (جنوب اليمن) الإثنين، انقطاع التيار الكهربائي جراء نفاذ إحدى مواد توليد الطاقة.



وقال محمد المسبحي المتحدث باسم المؤسسة العامة للكهرباء" في عدن إن التيار الكهربائي انقطع عن معظم مديريات محافظة، بسبب نفاذ مادة المازوت التي تعتمد عليها محطة الحسوة الكهروحرارية في توليد الكهرباء".



ودعا المسؤول، الحكومة إلى سرعة توجيه الجهات المعنية بتوفير مادة المازوت واعتماد آلية محددة تضمن عدم تكرار نفاذه، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".



وتعاني مؤسسة كهرباء عدن التي تضم خمس محطات لتوليد الطاقة من انقطاعات متكررة ومستمرة طوال العام، تزداد ضراوة في فصل الصيف.