الثروة السمكية تنعي 6 صيادين لقوا حتفهم في البحر العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الثروة السمكية اليوم الإثنين، اليوم 6 صيادين يمنيين لقوا حتفهم بسبب العاصفة المطرية التي شهدتها منطقة البحر العربي والقرن الإفريقي في الساعات الماضية .



وقالت الوزارة في انها تلقت بلاغاً بوفاة ستة صيادين وهم : احمد البرك عوض الحداد وسعيد عوض البرك الحداد وعمار سالم عمر عيوري ومبارك سالم مبارك المضي وفتحي عبدالله حسن البحسني ومحمد مبارك أحمد الحداد وفقدان آخر وهو عبدالله أحمد البرك الحداد، بسبب تعرض قاربهم للعاصفة قبالة سواحل الصومال بينما كانوا في رحلة صيد .

وعبرت الوزارة عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأهالي الصيادين وذويهم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .