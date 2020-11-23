24 غارة لطيران العدو السعودي على مأرب والجوف وصعدة وحجة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
شن طيران العدوان الامريكي السعودي ، اليوم الاثنين، 23 غارة جوية على محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة .
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 15 غارة على مديريتي مجزر ومدغل وغارة على مديرية صرواح بمأرب، و5 غارات على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بالجوف وغارتين على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف بصعدة وغارة على مدينة حرض في محافظة حجة.
الجدير بالذكر أن الجيش السعودي استهدف مديرية شدا الحدودية بالعديد من القذائف الصاروخية والمدفعية.
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