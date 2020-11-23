بسبب آلة موسيقية.. الحوثيون يعتدون على فنان في العاصمة صنعاء

أقدمت ميليشيا الحوثي اليوم الأحد في العاصمة اليمنية صنعاء على الاعتداء على فنان يمني أثناء مروره في إحدى شوارع العاصمة صنعاء وبحوزته آلة موسيقية.



وقال شهود عيان لـ "يمن شباب نت"، "إن عناصر مسلحة على متن طقم حوثي أوقفوا الفنان "يزن القاضي" وحاولوا اختطافه والتحقيق معه بذريعة أن آلة الجيتار تساهم التي بحوزته تساهم بما أسماه الحوثيون بالحرب على حد زعمهم".



وأشاروا إلى "أن ميليشيا الحوثي حاولت اختطاف "القاضي" أمام وزارة التعليم العالي في العاصمة صنعاء بعد أن اتهمته بالمشاركة بالحرب الناعمة (مصطلح اطلقه الحوثيون على كل من يهتم بالفن والثقاقة)".



وسبق للحوثيين منع فنانين مع إحياء حفلات بعض الحفلات بالإضافة إلى ممارسة سلسلة من الأساليب القمعية بحق المواطنين والطلاب تحت مسميات عديدة أبرزها منع الاختلاط وغيرها من المسميات الحوثية.



وعمدت ميليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى التضييق على المواطنين وقمع حرياتهم ومؤخرا أغلقت المقاهي النسائية ومنعت إقامة حفلات التخرج بالتزامن مع قيام ميليشيا الحوثي بإقامة مهرجانات وفعاليات طائفية في الجامعات والمدارس بشكل مستمر.