شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة سعودية تخطف الأنظار بجمالها الساحر والجمهور: أحلى من ريم عبد الله .. لن تصدق كيف ظهرت فاتنه..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للفنانة السعودية الشابة نيرمين محسن واصفين إياها بأجمل نجمة في السعودية والخليج العربي.

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واعتبر متابعون أن نيرمين محسن خطفت لقب أجمل فنانة سعودية من زميلتها النجمة الشهيرة ريم عبد الله.

وكانت النجمة السعودية نيرمين محسن كشفت مؤخراً عن أصولها القبلية بعد انتشار الكثير من الشائعات والأقاويل حولها، وذلك بظهورها من خلال مكالمة عبر سكايب على برنامج "Live ATV" أنها سعودية أباً وتنتمي لقبيلة القحطاني.

الجدير بالذكر أن الفنانة نيرمين محسن عمرها 27 عاماً، وهي من مواليد مدينة جدة، ولها العديد من الأعمال الشهيرة من بينها مسلسل "العاصوف"، ومسلسل "مليار ريال" الذي عرض في رمضان الماضي.

وشاركت النجمة السعودية مؤخراً في فيلم "الحوت الأزرق" المصري مع كوكبة من نجوم مصر رندا البحيري ونيرمين ماهر وأحمد صيام وأحمد سلامة وعماد رشاد.